新北市警察局今年將在板橋、林口、三峽等4處再度新增科技執法設備，預計8月1日上路。（交通大隊提供）

新北市警察局今年將在板橋、林口、三峽等4處再度新增科技執法設備，預計8月1日上路。（交通大隊提供）

新北市警察局2019年1月在板橋區縣民大道建置違規停車自動偵測執法系統，實施後違規數下降97％，今年將在板橋、林口、三峽等4處再度新增科技執法設備，預計8月1日上路，未來將利用車牌辨識系統，取締違規停車、闖紅燈、機車騎上人行道。

新北市警察局交通大隊表示，今年選定在板橋區文化路311巷口、板橋新埔捷運站2號出口公車站、林口區文化三路249巷口、三峽區學成路台北大學側門人行道等4處設置科技執法設備。

將透過車牌辨識系統，自動判讀違規車輛資料，匯入科技執法平台，員警認證違規後即可送件舉發，藉此達到減少違規及節省警力的效果。

警方指出，板橋區文化路311巷口、板橋新埔捷運站2號出口公車站位處板橋地區幹道，周邊商家林立，人車往來密集，常有違停車輛影響行進車流動線；林口區文化三路249巷口緊鄰林口三井outlet，常有車輛貪圖方便搶快通行闖紅燈，影響行人通行安全。

此外，三峽區里長反映學成路台北大學側門人行道常有機車貪圖方便行駛人行道，住戶、行人時常需要與機車爭道，因此，在台北大學側門兩側人行道均設置科技偵測設備，鎖定騎上人行道的車輛進行取締。

交通大隊表示，4處地點牌面均已設置完成、並上網公告，相關執法措施預計8月1日上路，希望能達到「零違規」的目標，未來若實施成效良好將擴大辦理。

(中時 )