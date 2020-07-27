◎去年5對結婚 內政部辦單身聯誼29日開跑

為鼓勵國人適齡婚育，內政部從今年8月29日起，將舉辦13梯次「Lets愛在這一刻」單身聯誼活動，總共男女各有600個名額，前3梯次於7月29日開始受理報名，只要年滿20歲以上、在台設有戶籍的單身者都可報名，有意願的單身者記得把握機會。

◎高中職續招 212校提供1萬8052個名額

今年高中職免試入學及特招都已經放榜，學生落榜或對錄取學校不滿意，可參加續招。教育部主管國、私立高級中等學校（含進修部）免試入學續招，共計212校，總名額1萬8052名，其中國立92校、4243名，私立120校、1萬3809名。

◎美國駐成都總領事館06：18降旗 陸方10點接管

今天（27日）早晨6點18分，美國駐成都總領事館降下美國國旗；上午10時，按照陸方要求，美國駐成都總領館閉館，陸方主管部門隨後從正門進入，實行接管。據報導，在過去兩天，已經有大約200名工作人員撤離。

◎高雄電玩弊案 分局長認罪輕判 警官重判16年定讞

前高雄市三民二分局長李世昌在2010年到2013年間，收受電玩業者21次賄款共572萬元，他因認罪獲2次減刑，去年遭輕判6年4月定讞、已入獄，同案共犯收賄的專勤隊警官林振宏，最高法院維持認為他敗壞警界風紀，依悖職收受賄賂罪判囚16年確定。

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(中時新聞網)