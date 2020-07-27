礦區開採後土壤物理及化學性質改變，即使人工造林亦非常難以存活。（特生中心林子超攝／李柏澔台北傳真)

石灰岩礦區經開採後會移除大面積的原有植被、土壤，造成岩層裸露、地形和水文的改變，以及產生大量礦場棄土等嚴重問題，即使進行植生歷經數十年亦不易回復，特有生物研究保育中心藉由菌種的分離培育與接種等生物學試驗，發現菌根菌確實在惡劣的生育環境中扮演著極其重要的角色，更加速植生回復。

特有生物研究保育中心副研究員林子超表示，特生中心於台灣東、西部如蘇澳、花蓮、新竹、高雄等共4處石灰岩廢棄礦區進行植物共生真菌調查，共記錄11屬19種內生菌根菌，研究指出菌根菌與植物共生能提高植物對不良生育環境的適應能力，並加速植生回復。

林子超解釋，菌根菌是土壤中廣泛存在的真菌，這類古老的生物於4億年前的奧陶紀即與植物形成密切關係，當時水域植物演化轉移陸地時根部化育尚未發達，植物可藉由菌根菌產生的根外菌絲增進如氮、磷、鉀等養分及水分的吸收，進到植物體內吸收利用。

至今約有80％以上的陸生植物可與內生菌根菌形成共生。在貧瘠的土壤中，面對生育地不良的逆境，形成菌根的植物多具有較高競爭力，在國外已有許多藉由菌根菌接種來提高礦區跡地植生回復的研究，國內相關資料則明顯不足。

林子超指出，菌根菌不但增強了植物對不良環境的適應力，植群的物種歧異度亦因而提高，促使整個生態系的機能性更形完整，菌根菌與植物間的共生關係，使不良生育地的植生復育工作更能事半功倍。

特生中心於2019年完成臺灣東部及西部各2處廢棄礦區共生真菌調查，藉此探討在石灰岩基質上，植生回復期間土壤中菌根菌組成變化，建立了臺灣石灰岩地型特殊棲地菌根菌組成基本資料。

(中時 )