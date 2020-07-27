威力彩頭獎已連47槓，連槓期數為第三屆以來最多，台彩預估，威力彩頭獎上看31億元，若由一名幸運兒獨得，將打破104年4月23日30.04億元的紀錄，成為史上最高的頭獎得主。

威力彩今買氣激增，民眾行經彩券行，路過不錯過，集資、包牌比例明顯攀升；風水易經財經專家陶文表示，金星在雙子座，整體運勢最好，金星的偏財位則在天蠍座，是最能與偏財好運不期而遇的星座，水瓶座財水豐沛、好運也旺到爆，若民眾、上班族要集資、包牌，派這三個星座當代表去買彩券，最能帶來好運勢，當然，這三個星座也很適合自己加碼、獨資買彩券。

若從奇門遁甲的角度來看，陶文建議，今天下午3點到5點，朝南方、北方找彩券行購買，投機財、博弈財最強大，最能帶旺個人財氣。

台北市「新松銘彩券行」老闆李榮貴表示，上周一威力彩店裡開出二獎後，威力彩銷售金額翻倍成長，若該名貳獎幸運兒採「第二區」01至08號包牌，他就是頭獎得主了，看到活生生的案例，來店消費的客人，第二區包牌的比例明顯激增。

(中時 )