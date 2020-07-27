外媒引述數名知情人士表示，中國電信設備製造商華為已將其2020年度在印度的收入目標下調50％之多，並計畫裁員60％～70％，其中不包括研發和全球服務中心的工作人員。華為此舉主要是為了應對印度市場上設備和服務需求的急劇下降。

新浪科技報導，目前華為對此消息未予置評。報導指出，華為在印度的分公司遵循印度的會計年度，2017年，華為印度公司的收入為12億美元，此後連年下跌。其中主要原因之一在於，印度電信公司本身財務狀況緊張，導致需求下降。知情人士說，華為目前已經將2020年的印度收入目標定在3.5億美元至5億美元區間，低於先前的7億至8億美元區間。

華為下調收入目標的理由為，該公司預期印度的兩家主要電信客戶不會給出有新的訂單。巴蒂電信（Bharti Airtel）和Vodafone Idea是華為在印度市場的兩大主要電信客戶。知情人士說，華為因此打算在印度減少全職員工、合同工和協力廠商員工數量。

在泰米爾納德邦其餘地區，華為與巴蒂電信的合作岌岌可危，後者或將與愛立信合作。去年，據報導，華為已經失去拉賈斯坦邦地區的訂單。一旦華為失去在泰米爾納德邦其餘地區的合作，華為與巴蒂電信的合作將僅剩下為該電信公司的兩個服務區提供設備。

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