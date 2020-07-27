麗寶集團今年將強攻桃園！最新登場的桃園區市藝文特區百億指標大案「麗晶花園廣場」，高樓層每坪房價「坐4望5」，已直追新北市房價；市場專家指出，已成功挑戰桃園市中心的史上「新天價」。麗寶集團表示，今年至明年，集團將在桃園至少推案達250億元，將重點耕耘桃園。

住展雜誌調查，桃園三大重劃區提供大量土地，今年房市回溫，推案量也明顯攀升，上半年正式推出的新案，總戶數已超過3,200戶，比去年同期已激增一倍多。

其中藝文特區指標大案，為市場上規模最大的單一個案「麗晶花園廣場」，總銷100億元，由麗寶集團旗下福容開發投資興建、「代銷天王」海悅廣告代銷。

海悅廣告、海悅國際總經理王俊傑表示，該案全部284戶住戶，已售80戶，每坪成交均價，在高樓層已「見到5字頭」！

「麗晶花園廣場」最近進入強銷階段，廣告量已大量曝光，最小坪數56坪起，每戶總價逾2,600萬元，由於地段稀有、採大面積開發，且建築外觀突破古典的框架，大膽走流線型現代時尚路線，因此最近人氣、買氣十足，叫好叫座。

接下來，麗寶集團將於下半年，轉戰市場上最熱門的小檜溪，推出首發案，總銷約20億元。

(工商 )