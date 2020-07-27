美國總統川普(Donald Trump)原本說好會在美國8月15日，洋基主場迎戰紅襪的比賽開球，不過沒隔幾天他就反悔了，他在推特上自稱為了要更專注對抗肺炎疫情，因此無法出席開球活動，不過美媒認為更關鍵的原因，可能是他很不滿球員在賽前唱國歌時單腳下跪。

川普3天前答應擔任大聯盟開球來賓，不過今日在推特上指出，「我要更專注於對抗大陸肺炎，包含規劃好的疫苗會議，還有其他經濟等事項，所以我無法為洋基開球。」川普承諾，他會在之後的球季實現這項約定。

不過根據《美聯社》報導，川普可能是不滿球員在唱國歌時屈膝，數個月以來，美國黑人平權運動受到關注，大聯盟也表態支持，不只有不少球員在唱國歌時單膝下跪，還在開幕戰投手丘塗上黑色的「BLM(黑人命很重要)」標誌，但這樣的行為引來川普不滿。

川普曾在21日的推文中寫說，「我相當期待體育賽事開打，但任何時候看到球員在唱國歌時屈膝，都是對我們國家和國旗不敬，這對我來說比賽就結束了！」即使川普表態不支持球員下跪，不過開幕戰洋基與國民隊仍集體屈膝。

川普在先前的新聞訪談中，再次提到他希望球員們能在唱國歌時站穩腳跟，「棒球回來了，其他運動也回來了，真的很棒，但我希望每個人都站著。」

但川普要為大聯盟開球這件事，本身就受到許多非議，紐約布朗克斯區長狄亞士（Ruben Diaz）還曾抨擊，大聯盟整個團隊相當草率，「聯盟不該忽視周圍的聲浪，還迎合像川普這種毫無歉意的白人主義至上者。」川普是土生土長的紐約人，不過尚未在總統任期期間為任何大聯盟球隊開球。

(中時 )