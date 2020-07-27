58同城、安居客公布6月重點城市租房趨勢報告顯示，一線城市租賃市場降溫，其中，上海和深圳租賃市場6月整體租房熱度分別月跌9.1％和12.4％。業內分析認為，租賃市場遇冷背後不僅是供需關係的較勁，也顯示，部分中小公司經營困難、工薪階級支付能力下滑的困境。

專家表示，隨著疫情獲得控制，畢業生及流動人群租房需求開始出現，預計7、8月住房市場將站穩回升。中國城市發展中心研究員馮奎表示，疫情之後，考慮採取單獨居住的人逐漸增加，而不是以前的合租，這有利於未來租賃市場釋放市場潛力。

在租金方面，有數據顯示，大陸300多個城市中，75％城市6月住宅租金價格較去年同期上漲，德宏、婁底、烏海、雅安、撫順、衡陽、佳木斯、楚雄、臨夏等9座城市住宅租金漲幅超過20％，這些均為非省會城市；另外，防城港、雙鴨山、大同等3座城市住宅租金則年降10％以上，同樣也是非省會城市。

省會城市中，年漲幅最大的是武漢，6月城市住宅租金價格年城長13.92％。隨著疫情消退，租賃市場慢慢復甦，租金進入平穩增長期。

按月來看，約67％的城市6月城市住宅租金價格較5月上漲；其中，迪慶、烏海、朝陽、七台河4座城市月漲幅超過10％；北京、上海、深圳、廣州等四大一線城市房租價格均出現上漲，其中，深圳月漲幅5.69％，其餘3座一線城市漲幅在1％左右。

(旺報 )