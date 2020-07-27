大古山雜草大火！經5小時終於撲滅 12:122020/07/27 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市 ▲山腳大古山凌晨大火，燃燒面積過大，路途崎嶇，消防車無法進入，僅透過魚池抽水遠處滅火，經5小時順利撲滅。（讀者提供／姜霏傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區大古山27日凌晨6時許發生火警，火災面積過大，約3個山頭，因坡度過於傾斜消防車無法深入山頭，只能在遠處利用魚池的水來撲滅火勢，經過5個多小時火災終於幾近熄滅。 警消5時55分接獲報案，出動5輛消防車及25名消防員，燃燒範圍相當廣泛，約5000平方公尺，因地形崎嶇消防車無法進入，只能在遠處抽取魚池的水撲滅火勢，經過5個小時的時間終於熄滅，目前正在處理殘火，確切起火原因仍在調查中。 (中時 ) #撲滅 #大古山 #消防車 #火災 #火勢 #魚池 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 吳佩蓉認了李眉蓁風暴是她搞的 趙少康竟這樣回應全場笑翻 - 政治 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 威力彩31億太想中！命理師洩天機：這3生肖最有大錢命 - 生活 威力彩買前必看！台彩曝開出244次「最夯獎號」 中獎機率高 - 生活 最新民調！蔡英文、蘇貞昌滿意度驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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