桃園市蘆竹區大古山27日凌晨6時許發生火警，火災面積過大，約3個山頭，因坡度過於傾斜消防車無法深入山頭，只能在遠處利用魚池的水來撲滅火勢，經過5個多小時火災終於幾近熄滅。

警消5時55分接獲報案，出動5輛消防車及25名消防員，燃燒範圍相當廣泛，約5000平方公尺，因地形崎嶇消防車無法進入，只能在遠處抽取魚池的水撲滅火勢，經過5個小時的時間終於熄滅，目前正在處理殘火，確切起火原因仍在調查中。

(中時 )