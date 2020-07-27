清華大學將成立醫學系，並預訂於2026成立附設醫院，為廣覓未來人才，今天先與三軍總醫院啟動生醫研發計畫，由校長賀陳弘與三軍總醫院院長蔡建松共同簽署合作備忘錄，未來不但將著重在醫學工程相關領域的交流，其他包含醫生、醫療人員、研究人員、教職員的交流也可望更緊密。

三軍總醫院院長蔡建松表示，清華是國內數一數二的理工名校，有鑑於醫療的跨領域合作為未來趨勢，透過三軍總醫院與清華的工程相關研究結合，將有助於提升國內的醫療技術。

清華大學校長賀陳弘說，清大長期專注於理工發展，對於醫學起步卻較晚，這次與三總的結合是希望能得到指導與提攜，同時透過醫學與工程的結合，未來相關產業也有望展翅高飛。

賀陳弘進一步指出，像這次新冠肺炎疫情，清華就與三總合作開發出重症快篩試劑，只要2分鐘就能得到結果，目前已送到美國FDA申請緊急授權，蔡建松則說，若這項緊急授權通過後，對未來台灣防疫應該也能有所幫助。

賀陳弘表示，未來除快篩試劑外，清大也會利用過去在核輻射方面的科學基礎，發展硼中子捕獲治療（Boron Neutron Capture Therapy; BNCT），這項治療技術在傳統癌症療法感到困難時，能夠起一些良好作用，也是未來清大想與三總合作的項目之一。

蔡建松強調，此時是三總與清大合作的絕佳時機，因為清大即將成立學士後醫學系，又將要在2026於桃園蓋中大型教學醫院，屆時除相關醫學與理工的合作外，相關的人員交流如醫師、研究人員或教職員的交流將更全面，台灣的醫療環境相信也將有所提升。

(中時 )