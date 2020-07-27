《新京報》報導，北京市地方金融監督管理局表示，北京將加強與證監會等監管部門的溝通，爭取出台相關支持政策，在新三板或其他板塊進行試點，引導中概股回國發展。

北京金融監管局同時表示，將對赴美中概股進行梳理，符合回歸條件的，支持其回歸A股或回歸港股發展；暫不符合條件的，北京企業上市綜合服務平台可以提供全面服務。

接下來，北京也將在堅持抗疫的同時促進發展，繼續推動北京市優質科創企業根據自身發展實際，選擇境內外合適的資本市場融資。

(旺報 )