北京將引導中概股回歸A股、港股 11:582020/07/27 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京將引導中概股回歸A股、港股。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新京報》報導，北京市地方金融監督管理局表示，北京將加強與證監會等監管部門的溝通，爭取出台相關支持政策，在新三板或其他板塊進行試點，引導中概股回國發展。 北京金融監管局同時表示，將對赴美中概股進行梳理，符合回歸條件的，支持其回歸A股或回歸港股發展；暫不符合條件的，北京企業上市綜合服務平台可以提供全面服務。 接下來，北京也將在堅持抗疫的同時促進發展，繼續推動北京市優質科創企業根據自身發展實際，選擇境內外合適的資本市場融資。 (旺報 ) #北京 #中概股 #金融 #條件 #監管 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 外媒：陸美「脫鈎」將帶來巨大經濟代價 - 兩岸 美國下一張牌是與台建交？陸媒：別做白日夢 - 兩岸 馬雲消失了！阿里巴巴公關無奈：都找一天了… - 兩岸 毫不退讓！解放軍廣東實彈演習警告 美軍機持續抵近偵察 - 兩岸 美駐成都總領館關閉 環時總編批對陸僱員補償不足 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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