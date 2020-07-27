藍綠立委推動廢除考監，前民進黨立委林濁水今天批評，民進黨把廢考監列為修憲優先議題，但歷年來這個議題在民意調查中並非優先，反倒是總統不能兼任黨主席、恢復閣揆同意權等較有民意的議題，卻被擺到後面，「這樣的政黨不進步，黨領袖也是不進步的領袖」。

林濁水今天出席台灣民意基金會舉行的民調發表會，會前接受媒體訪問，針對民進黨前秘書長羅文嘉批評民進黨已經世俗化，遲早會出事，林濁水表示，民主化跟世俗化衝突是很奇怪說法，世俗化並不是問題，但一個政黨如果只剩下世俗化，麻煩就很大，因為毫無超越的思想、理念當作基礎，「這很可怕」。

對於民進黨近來力推廢除考監兩院，他認為，民進黨當廢除考監當作修憲優先議題，是因為民進黨在提名監察院和考試院名單中受傷，就把它當成優先議題。

但林濁水指出，廢除考監兩院，在歷年來的民意調查中都不是優先，換句話說，不滿考試院和監察院的民調並不高，只是因為民進黨不斷在這上面受傷，就當成優先項目，趨吉避凶的作法無可厚非，那是本能性的反應，但民進黨的正面反應又在哪裡？

他舉例，像是總統不能兼任黨主席，這種憲政冷門議題，民眾現在也都聽懂了，憲政體制權責不明議題，一開始民眾也不清楚，現在大家也都知道，認為恢復閣揆同意權比較好，但這些議題民進黨都擺到後面，反而把廢考監放在修憲的優先議題，只是為了趨吉避凶，這樣的政黨不進步，黨領袖也是不進步的領袖。

(中時 )