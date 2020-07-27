共享辦公室品牌「JustCo」登台一週年，迄今已連開三處據點，總坪數承租5,000坪，為台灣最大共享辦公空間之一，三處據點平均進駐率更高達七成。「JustCo」表示，將持續拓展服務範疇，致力打造亞太商務生態系。

來自新加坡的共享辦公空間品牌「JustCo」今（27）日表示，憑藉彈性及大坪數空間解決市場需求，更啟動全新的虛擬JustCo Campus計畫，透過多種形式的商業課程、資源媒合，協助會員掌握更多商業發展上的關鍵資源，並且打破以往共享辦公室是二房東的市場印象，成為匯聚商務資源的平台，建構亞太最大商務生態系。

JustCo表示，「JustCo」做為台灣共享辦公市場的後進者，進軍台灣短短一年，已交出亮眼成績單，隨著位在台北市精華地段的「宏泰金融大樓」、「民生建國大樓」、「點石大樓」陸續開幕，「JustCo」台灣的三處據點，總坪數已超過5,000坪，成為台灣最大共享辦公空間，三處據點平均進駐率更高達七成。

JustCo表示，其中外商大型企業佔五成，顯見JustCo主打的彈性、客製化訴求，充分契合企業痛點，也透過市場驗證商模可行性。

該公司表示，今年六月起，「JustCo」攜手NewCampus推出虛擬「JustCo Campus」計畫，除了共享辦公空間，更與其他會員共享知識、商務資源，從一對一的顧問諮詢、小組式的專家交流到大型的主題研討會，JustCo Campus擺脫領域、地域的限制，根據會員的需求及市場策略，媒合適切的商業顧問、課程，掌握運營發展上的關鍵資源，更在疫情推動典範轉移期間，遴選相關主題來啟動JustCo Campus計劃，例如成長心態的建立、危機時刻的領導力及如何保持良好的心理狀態等等，該計畫啟動甫一個月，已吸引不少會員的興趣，共同成為平台資源鏈的一部份。

JustCo創辦人兼執行長龔萬鑫表示：「JustCo Campus將提供全新的學習體驗，為會員創造加速其組織發展、追求卓越成就的機會，本次與NewCampus的合作，使我們能持續建構更完善的商務社群平台。」

(工商 )