A股三大指數27日震盪，貴金屬類股得益於國際金價破每盎司1,900美元新高連帶大漲，其他如生物疫苗、農業種植等概念股也同步領漲，免稅、船舶製造等類股跌幅居前。

截至中午收盤，滬指上漲2.9點，漲幅0.09％，報3,199.67點；深成指上漲28.93點，漲幅0.22％，報12,964.63點；創業板指上漲4.3點，漲幅0.16％，報2,632.14點。

(工商 )