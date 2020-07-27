中華(2204)(中華車)持續發展綠能二輪事業eMOVING品牌，旗下iE PICKUP為eMOVING專為商業用途所設計的全新電動機車，是目前最多台北環南市場攤商購買的品牌，再加上中華郵政、肯德基、PIZZA HOT、摩斯漢堡等合作客戶，至目前為止銷量已累積破千台。

台北環南中繼市場於今年2月試營運，同時轉型為環保綠能市場，於7月25日正式開幕。環南市場本次最大轉型重點之一，為禁止燃油機車進入的市場。環南市場自治會總幹事倪亞夫表示，為了讓室內空氣品質更好，特別規定早上七點以前只准許電動機車和電動拖板車進出，如此一來可有效降低噪音和污染，提供頭家及民眾最潔淨的環境。

中華車表示，iE PICKUP是eMOVING專為商業用途所設計的全新電動機車，搭配快速充電的便利性、強大的載貨能力、續航力及車體剛性，為服務環南市場的攤商車主，eMOVING在市場內已建置4座超級快速充電站，10分鐘即可補充50%的電量，且iE PICKUP可在市場內快速補充能源。

(時報資訊)