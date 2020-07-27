台積亮燈，台股指數衝破12682創新高！Intel承認7奈米卡關，激勵上週五台積電(2330)ADR大漲9.69%，今天台積電也延續上週漲勢，一開盤就跳空大漲，躍過400元關卡，盤中更亮燈漲停，率領台股開高走高，以12686.36點，攻過12682的歷史高點，寫下台股指數新高，不過台積電及其供應鏈狂吸金，且台股指數突破12682後，資金排擠效應引發中小型股一波波的殺盤，尤其是漲多的生技類股，合一(4743)再度亮燈跌停，杏輝(1734)、中天(4128)、亞諾法(4133)、杏國(4192)及合世(1781)等同步跌停，中小型股的同泰(3321)、前鼎(4908)、士紙(1903)、網龍(3083)等中小型股亦因籌碼鬆動跌停，中小型股殺聲震天，讓OTC指數翻黑走弱。

在台積電漲停力挺下，台股指數守穩12600點，截至11點30分，加權股價指數12619.62點，大漲315.58點，成交量1785.47億元；OTC指數為161.18點，下跌1.18點，成交量473.76億元。

今日上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲8.53%，其次是電子零組件類股及光電類股，分別上漲0.93%及0.29%，表現較差者為紡織類股、生醫類股及造紙類股，其中紡織類股下跌4.03%，生醫類股下跌3.1%、造紙類股下跌2.62%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲1.85%，表現最差為生醫類股，下跌4.47%。

就技術面來看，台積電強勢領攻，穩住台股多頭信心，上週加權股價指數收盤為12304.04點，累計一週上漲122.48點，漲幅為 1.01%，週K線收紅，已是連續第6週收紅K，週成交值為11248.67億元，較前一週增加，OTC指數收盤為162.36點，下跌0.49點，跌幅為0.3%，週K線收黑，為連續第2週收黑K，週成交值為3309.59億元，較前一週減少；今天台股在台積電盤中股價漲停帶動下，指數開高走高，衝破12682天險，創下歷史新高；近期台股呈現台積電一枝獨秀，雖然指數因台積電驚驚漲創下歷史新高，中小型股卻因資金排擠出現重挫走勢，致使台股震盪擴大，尤其是中小型股為主的OTC指數明顯轉弱，顯示漲多過熱修正壓力漸增，而上市指數強、OTC指數弱格局對多頭續攻較為不利，所幸目前各期均線維持多頭排列，且台幣持續走升，資金行情延續，預期震盪墊升態勢暫未破壞，拉回可持續偏多操作。

分析師表示，雖然美國疫情升溫，及美中關係緊張壓抑盤面氣氛，但以目前疫苗研發進展良好、醫療措施升級及政府積極宣導防疫，使疫情對資本市場的影響持續淡化。此外，上週五台積電ADR大漲10%，且台股下半年電子旺季來臨，外銷出口數據也持續好轉，整體多頭格局不變。

不過，近期不少漲多個股以慢性盤跌下挫呈現層層套走勢，新手投資人掉入越跌越買的溫水煮青蛙陷阱當中，買在高點而被套牢，觀察以內資及主力大戶著墨較深的上櫃指數及個股股價、上市的生技股及IC設計股股價，近期從最高點股價往下修正1~2成以上者不在少數，甚至也有不少個股股價已從最高點往下修正3~4成，恐怕也套牢許多在高點搶短的投資人，如果未來美股不幸出現連續性下跌且修正一段時間的話，以台股個股股價從3月底最低點大漲2~3倍以上且本益比已非常高者，屆時股價從最高點往修正2~3成以上都會是小意思，這是投資人必須提防的。

由於市場資金集中在台積電，中小型股相對失血，指數震盪加大，應提防過熱修正；操作上，優先減碼法人賣超及技術面走空股。逢低留意主流半導體群、人氣輪動的5G商機、旺季加持的零組件及風電與電動車等綠能相關族群，如：受惠營運逐步增溫蘋概股的電聲元件、背光模組等，以及展望正向的晶圓代工與半導體設備股；具5G商機的基站股。

拓凱(4536)因疫情後產業狀況逐漸恢復，第4季有遞延訂單，營收可望轉為年成長，而公司比重最大的兩項—自行車與安全帽在2021年展望樂觀，首先自行車在後疫情時代需求熱絡，安全帽則有中國法規的助攻，其他產品線如醫療、其他類產品2021年也是樂觀，可逢低找買點。

(時報資訊)