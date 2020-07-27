前金塊總教練喬治卡爾最近受訪時突然爆料，強調金塊在2013年季後賽首輪遭到勇士逆轉淘汰，原因是當時效力金塊的伊戈達拉，把列為機密的戰術打法刻意洩漏給勇士，也就是質疑伊戈達拉當起勇士「內奸」，這項指控未免也太嚴重了！

回顧2013年季後賽首輪，當時第3種子的金塊對上第6種子勇士，金塊不僅擁有38勝3敗的主場戰績，勇士還少了大衛李助陣，沒想到金塊先贏1場，接著連輸3場，最終2比4遭勇士淘汰，讓卡爾如今不禁懷疑伊戈達拉公然洩密。

「我認為這輪季後賽有問題，我不知道真相，但我們在影片中看出端倪，伊戈達拉跟當時勇士主帥馬克傑克生關係很好，這非常糟糕，也替球隊帶來負面影響，」卡爾表示，「當時一些評論很不尋常，就算伊戈達拉那個系列戰表現很好。」

事實上，伊戈達拉在2013年季後賽首輪，交出場均18分、8籃板及5.3助攻，這樣的表現還要被卡爾懷疑，未免有點說不過去，只是當年金塊遭到淘汰之後，伊戈達拉馬上拒絕金塊5年續約，反而是跟勇士簽下4年4800萬美元合約。

更讓卡爾質疑的是，當時季後賽首輪G5賽後，馬克傑克生說出的一番話，「金塊試圖派人傷害柯瑞，這點無須懷疑，因為我有內線消息，一些不喜歡這種做法的球員不願同流合污，他們想讓我知道他們並未參與。」看來伊戈達拉真的嫌疑很重！

(中時 )