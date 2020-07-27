闖台鐵軌道遭撞身亡，影響950人。（台鐵局提供）

又有人闖入台鐵沙鹿段軌道遭火車撞擊身亡，台鐵局表示，事故影響3列次、118分、共950名旅客。

台鐵局表示，由新竹開往彰化的2511次區間車，27日上午8時11分於清水至沙鹿間，撞擊一名侵入軌道的路人，被撞路人已由救護車送醫，由鐵路警察蒐證中，直至9時5分放行，2511次於9時7分駛近沙鹿站，路線恢復正常行車，影響3列、118分，950人。

(中時 )