闖台鐵軌道遭撞身亡 影響3列次950人 12:212020/07/27 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 闖台鐵軌道遭撞身亡，影響950人。（台鐵局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 闖台鐵軌道遭撞身亡，影響950人。（台鐵局提供） 又有人闖入台鐵沙鹿段軌道遭火車撞擊身亡，台鐵局表示，事故影響3列次、118分、共950名旅客。 台鐵局表示，由新竹開往彰化的2511次區間車，27日上午8時11分於清水至沙鹿間，撞擊一名侵入軌道的路人，被撞路人已由救護車送醫，由鐵路警察蒐證中，直至9時5分放行，2511次於9時7分駛近沙鹿站，路線恢復正常行車，影響3列、118分，950人。 (中時 ) #影響 #沙鹿 #軌道 #台鐵局 #撞擊 也許您會感興趣 生活熱門新聞 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 威力彩31億太想中！命理師洩天機：這3生肖最有大錢命 - 生活 威力彩買前必看！台彩曝開出244次「最夯獎號」 中獎機率高 - 生活 31億元威力彩頭獎明「會開出嗎？」命理師：地震已預示… - 生活 宜蘭6.1強震 專家：這時候千萬別躲「黃金三角」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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