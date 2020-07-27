莊姓男子與江姓女子交往3年多結婚，婚姻僅維持2個月就告吹，莊男不甘交往期間替江女出學費、生活費等，離婚後提告請求返還不當得利60萬元。台北地院認為莊男基於情感因素贈與，提不出贈與無效、撤銷贈與等證據，判他敗訴，可上訴。

莊男主張，他與江女自2014年8月起交往，2018年1月10日登記結婚，同年3月23日離婚，交往及婚姻期間，替江女支出學費、生活費、機票等共131萬餘元，兩人後來討論清償還款，江女同意給付55萬元，此部分他請求50萬元；他另代墊江女赴美國讀書的學費10萬元，共請求返還60萬元。

江女抗辯，莊男主張的金額，是雙方交往或婚姻存續期間基於情感因素支出，雙方並無借貸合意或有其他不當得利。

莊男提出對話紀錄：「妳真的就是在這邊花了這麼多，那妳現在不認帳嗎？」江女曾回覆「不能五十嗎」、「五十啦～殺價」，試圖證明他曾向江女討錢。江女開庭時否認，辯稱是因莊男屢屢要她還錢，她不堪其擾只好回覆，內容僅是討價還價，未達成協議。

法官認為，江女在對話中多以「嗯」、「對阿」等詞回應，未明確承認借款意思，綜觀所有內容，足認莊男給錢時確實是基於情感，並不存在借貸關係，而是分手談判時，才要江女還錢，雙方尚未對支付60萬元達成合意。

判決理由指出，基於情感因素上的支出，在法律上即可視為贈與，或是家庭生活費用、情侶交往期間共同支出，莊男提告請求江女還錢，卻未就贈與無效、經合法撤銷證等無法律上原因要件盡舉證責任，因此判他敗訴。

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(中時 )