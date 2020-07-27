2020年《財富》中國500強排行榜27日揭曉，今年500家上榜的大陸上市公司總營業收入達到50.5兆元（人民幣，下同），較去年增長11％；淨利潤達到4.2兆元、較去年增長超16％，並以中石化、中石油和中國建築進入榜單前三名。而今年上榜公司的年營收門檻接近178億元，相比去年提升近10％。回顧去年大陸GDP突破99兆元，這意味著榜上500家上市公司的收入總和仍然超過大陸當年GDP的一半。

再看到榜單前10大，除上述前3名之外，包含中國平安、工商銀行、中鐵股份、上汽集團、中國鐵建、中國移動、中國人壽等公司也都名列榜上。另外今年京東和阿里巴巴的排位均有提升，其中京東排名升至第13位，阿里巴巴則名列第18位。

此外，根據TechWeb報導，榜單也顯示今年一共有39家新上榜和重新上榜公司。其中拼多多首次上榜，並以301億元的總收入排名第321位。互聯網領域另一家值得一提的新上榜公司是歡聚集團，這家以遊戲直播為主營業務的公司也是首次上榜，並以約256億元的營收名列榜單第359位。

新晉上榜公司還包括從事地產投資和管理的大悅城控股集團，以及「非洲智慧型手機之王」深圳傳音。

(旺報 )