曾擔任省議員的蘇貞昌，對省府大樓記憶猶新。（廖志晃攝）

蘇貞昌與公務人員大合照留念。（廖志晃攝）

蘇貞昌（左），由蔡培慧（右）等人陪同訪視中興新村。（廖志晃攝）

行政院長蘇貞昌，27日走訪中興新村，針對國民黨批評亂花錢，他強調每分錢都花在刀口上，而且，美、日及歐盟紓困都以兆元計；而就新北市長侯友宜「羨慕」要撥預算給高雄市，他表示已經撥款2000多億元給新北市了。

精省20年，中興新村再造尚未完成！蘇貞昌由行政院中部辦公室執行長蔡培慧、國發會主任吳文貴等人陪同，訪視台灣省政府時表示，中興新村是省政府所在地，全台灣當時只有台北市是院轄市，如今已經有6個，他當省議員時，就經常到中興新村向省主席爭取經費，到各廳處為地方發聲。如今以行政院長身分，再一次到中興新村，而行政院正由國發會研究推動中興新村活化，這是一個很好的地方，如何好好運用，讓它不但是過去有貢獻，未來也會有貢獻，大家應該一起努力。

蘇貞昌表示，此次肺炎疫情，台灣是亂世中的福地，原因就是政府超前部署，對口罩生產、相關紓困，都是為保護台灣，讓受衝擊產業得到紓困，以及振興經濟，由於1200萬人得到紓困的救濟，失業率也因此降低；因為疫情穩定，全世界第一艘郵輪重新啟航，就是從台灣開始！

蘇貞昌說，世界各國都編列巨額預算紓困，歐盟就達60兆新台幣，美國30幾兆新台幣、日本8.8兆！台灣紓困3.0在立法院同意下會繼續進行，幫忙最需要幫忙的人，同時能夠振興經濟，每一分錢都花在刀口上。

針對蘇貞昌在高雄答應要給4000億元做相關預算，侯友宜「羨慕」的說法；蘇貞昌表示，每個縣市長都會為自己的縣市爭取預算，很正常，他無論是當屏東縣長、台北縣長，也是這樣爭取預算。

而且，他一上任就補助新北市環狀線2000多億元，包括堤防加高、自來水建設，甚至衝浪基地等，都是在補助新北市很大的經費。

(中時 )