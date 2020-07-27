宜蘭岳明國小校舍工地 3月內挖出2枚未爆彈 12:242020/07/27 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣岳明國小在3個月內發現2顆未爆彈，該枚未爆彈長約有50公分。（岳明國小提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經通報軍方後，該枚未爆彈已由軍方帶回處置。（岳明國小提供／李忠一宜蘭傳真） 宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小在今年4月8日發現一枚未爆彈，事隔3個多月，今天（27日）學校在新建校舍工程時，怪手挖出未爆彈，彈體嚴重鏽蝕、引信毀損，未爆彈已交由軍方帶回處置。 岳明國小指出，今天所發現的未爆彈，與4月8日所發現的是一樣，發現地點也相當接近，距離約有30公尺，是今天工人用怪手挖水溝、埋水管時所發現；未爆彈長約有50公分，鏽蝕相當嚴重。 校方指出，二次大戰至今已有70多年，3個月內發現2顆未爆彈，可能是這2顆迫擊砲是在同一時間投射。 (中時 ) #未爆彈 #發現 #今天 #國小 #怪手 也許您會感興趣 社會熱門新聞 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 男好奇上網約砲 翻雲覆雨後對方羞喘一句讓他崩潰了 - 社會 快訊》澎湖七美外海貨輪翻覆 9名船員落海 4死4失蹤 - 社會 癌末女臨終前終見生母面 母見女兒心痛啜泣：「懷胎10月生的好難過」 - 社會 見笑轉生氣？合歡山3車亂停 擋車登山客現身嗆：停安捏嘸殺毋丟？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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