經通報軍方後，該枚未爆彈已由軍方帶回處置。（岳明國小提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小在今年4月8日發現一枚未爆彈，事隔3個多月，今天（27日）學校在新建校舍工程時，怪手挖出未爆彈，彈體嚴重鏽蝕、引信毀損，未爆彈已交由軍方帶回處置。

岳明國小指出，今天所發現的未爆彈，與4月8日所發現的是一樣，發現地點也相當接近，距離約有30公尺，是今天工人用怪手挖水溝、埋水管時所發現；未爆彈長約有50公分，鏽蝕相當嚴重。

校方指出，二次大戰至今已有70多年，3個月內發現2顆未爆彈，可能是這2顆迫擊砲是在同一時間投射。

(中時 )