「蔣公辭世！」居住花蓮瑞穗舞鶴的老伯伯李登科，外貌神似已故總統蔣介石，時常著一襲中山裝，經常被認為就是蔣介石；幾個月前他的肺部不適，經由花蓮榮家轉至門諾醫院，送醫後病情加劇，本月 6 日辭世，10 日於花蓮市立殯儀館舉行告別式，享壽92歲，李伯伯的「替身傳奇」劃下完美的句點。

李登科出生瑞穗鄉，自年輕時就開始穿中山裝，因與蔣介石神貌過於相似，只要現身造勢會場，受到媒體關注，一眼就會被認出，也有許多民眾把握機會與他合影。

李登科是6歲時，花蓮因大地震，爺爺將他送至廈門讀書，自18歲加入國民黨，當兵時就跟在蔣介石身邊，並於民國 1946年隨國民政府到台灣。1975年李登科以中校官階退役，1981年移居美國長達23年，並於友人合開牧場。隨著年紀漸老、鬍子發白，頭禿得厲害，便發現自己的外貌與蔣公十分神似，刻意留起「蔣公鬍」，再穿上中山裝，看見他的人，都以為「蔣公復活」。

但李登科難以忘懷的是「我是中國人」，那種歷經轟轟烈列國家存亡之秋的不死國魂。2004年他決定返回台灣，長期居住於花蓮瑞穗鄉，過著淡泊名利的生活；2007年3月，中國國民黨舉行大遊行，「護蔣」成為焦點，「蔣公分身」出現時，全場高潮，連立委蔣孝嚴都忍不住多看一眼。

李登科酷似蔣介石，行動隨年紀日漸不便，於是兒子將他轉至花蓮榮家，接受專業的照顧，前幾個月因肺部不適，轉至門諾醫院，最後因病情加劇，安詳於門諾醫院。據花蓮榮家表示，李伯伯說話的口音帶有濃濃的閩南廈門腔，在榮家時，總是身著那套中山裝，笑談過往，與榮家照顧員打成一片。

據了解，李登科終身以「忠孝傳家」為一生根本，生前面對當今社會的對立與仇恨，表示扼腕，盼藉己力改變社會風氣，認為臺灣目前最需要的是強盛，而不是內鬥。

(中時 )