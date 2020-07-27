台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡總統和蘇內閣滿意度皆高達近六成，然而包括陳菊擔任監察院長、農田水利會改制等重大政策滿意度皆不及四成，對此，前立委林濁水認為，執政黨只是靠著三倍券把民調撐起來，跟蔡政府第一任的民調狀況有很大的落差，提醒蔡政府重視民調的危機。

台灣民意基金會針對立法院臨時會的重大政策進行民調，包括司法改革、總統聲望、五權憲法等領域，其中針對「農田水利會改制」的議題，前台南縣長蘇煥智認為，把農田水利會納為公務機關是很不明智的行為，政府本來在農田水利的議題上擔任的是仲裁者的角色，改制為公務機關以後，不但要增加公務人力、預算，還承諾所有農田要灌溉，就像是把很多炸彈抱在身上，後續會有很多的問題。

對於本次的立法院臨時會重大爭議之一的監委人事案，贊成及反對陳菊出任監察院長的民調皆為四成左右，民意基金會董事長游盈隆認為，雖然立院表面上看來是高票通過，但民間的意見卻是毫無共識的，蘇煥智表示，陳菊的任職有助於激起藍營廢考監的意願，未來糾舉權該如何歸屬，執政黨應該深思。

林濁水將憲改議題比喻為一場手術，認為廢除考監兩院固然重要，然而，廢考監就像是割盲腸，每六年盲腸炎會發作一次，但像恢復內閣同意權、國會改革、總統不得兼任黨主席等重大手術更是不容忽視，哪個醫生會把割盲腸炎當成天大地大的事，林濁水指出，連普丁都沒有兼任黨主席，認為台灣比俄羅斯更不像個民主國家。

在《國民法官法》的制訂上，民間司改會及民意基金會的民調皆指出，有超過八成的民眾對國民法官的概念是不清楚的，游盈隆認為，雖然已經三讀通過了，但執政黨應該要嚴肅思考這個問題，連國家的主人都不了解，就強行通過，認為蔡政府的寡頭政治、忽略全民溝通、全民諮商，比蔣經國的開明專制還不如，民進黨是民主起家的政黨，怎麼會淪為在法律制定過程上這麼不正當的執政黨。

(中時 )