黃金價格勢如破竹，上周飆高近5%，現貨金價已漲破1906美元，距離2011年高點1921美元近在咫尺，且金價有望再上一層。瑞銀財富管理投資總監辦公室日前也調高金價預測，下半年目標從原來的1900美元升至2000美元，但對金價在6個月內見頂的看法不變。

瑞銀指出，美國疫情至今依然未受控，抗疫限制解除無期，加上兩黨在商議新一輪刺激方案上不算順暢，美元指數上周加速下跌近1.5%至94.5下方，僅略高於3月初低點。12月期貨及現貨金價今天早間曾經突破1942及1918美元，前者在合約轉換下刷出紀錄新高。

瑞銀除了調高未來一年的金價預測，明年3及6月目標則從原來的1850及1800美元，上調至1950及1900美元。

自去年5月瑞銀看好黃金，價格從不到1300美元節節上漲，主因中美關係不斷變化，雖然新冠肺炎疫苗研發有進展，但疫情不確定性持續。此外，油價上漲及石油需求較預期強，引發投資者對通膨重燃的憂慮，美元同時加速走弱。

黃金是今年瑞銀的全球戰術資產配置中最看好的資產，並一直發揮抵禦風險的作用。金價今年以來上漲近24%，為表現最佳的資產之一，漲幅比2009年全球金融危機時還要高。

儘管明年上半年金價目標被上調100美元，但瑞銀對金價在6個月內見頂的看法不變。由於全球經濟明年加快復甦，加上疫苗面世及各國央行終究要收緊極寬鬆舉措，這些都可能引發黃金交易所買賣基金（ETF）資金流出，導致金價見頂回落。

(時報資訊)