展開新的一天，中時新聞網帶您看看，世界發生了哪5件大事。
【1】美中緊張關係升高，互關總領館，在中國大陸駐休士頓總理館關閉後，今天美國駐成都總領館也在北京的報復下關閉，而中方也正式接管。
【2】美國新冠肺炎疫情大爆發，確診與死亡人數居高不下，雙雙高居世界第一。可是新統計顯示，如果以疫區確診總數來算，拉丁美州的確診人數已超越北美，成為全球疫情最嚴重的疫區。
【3】美國總統川普因處置新冠疫情和種族問題引發爭議，聲望持續下跌，如今傳出，連鐵票區選民也轉向支持民主黨對手拜登。
【4】梅根與夫婿哈利對自身所受的不公平待遇忿忿不平，隨著新書砍骨大爆料，使他們與王室的關係受到毀滅性破壞。
【5】「尼歐懷茲」彗星（NEOWISE）最近接近地球，是天文觀測者的盛事，可是卻被馬斯克（Elon Musk）的星鏈衛星（Starlink）給毀了，照片出現滿滿的銀線，全是衛星運行痕的跡。
(中時新聞網)
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