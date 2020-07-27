高雄市長補選民進黨候選人陳其邁（中）27日走訪美濃區，立委邱議瑩（左）、議員（右）林富寶陪同。（林瑞益攝）

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁的婆婆說，說謊胸部會變小。對此，是否有物化女性？民進黨候選人陳其邁27日表示，他是醫學院畢業，沒聽過這種說法。他覺得選舉應該要聚焦在政策上，對發言加以注意，不要引起誤會。

對於婆婆站台是否有幫李眉蓁拉抬人氣或加分，陳其邁表示，他不清楚李的邏輯，也許是能力有限，再去翻翻其他論文或報導。他還是希望李議員加油，剩18天市民都期待有一場高格調選舉，有政策牛肉的辯論，希望李議員盡快回到選舉主軸。

陳其邁27日走訪美濃區，他體驗紙傘的製作過程。對於兩年拚四年政策，李眉蓁說這是騙四年，陳其邁表示，不要模糊焦點，她先把論文抄襲的部份說清楚，為何林德昌教授神隱至今，國民黨江主席至今也沒有明確交代。所謂不察，是遇人不淑？或論文寫錯？他建議誠實以對。

媒體還關心，李眉蓁說，接著會有人抹黑她外面有小孩，爸爸是黑道等。陳其邁表示，要回到論文抄襲的問題，以及政策；市民關心的是政策，尤其是經濟政策。

(中時 )