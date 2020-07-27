許多人常會帶著小朋友到動物園觀看野生動物，其中肉食性動物擁有不小的人氣，園方甚至會安排進食秀招攬遊客；但若是這些大型野生動物跑到市區，那可就危險了。英國薩賽克斯郡霍舍姆市（Horsham）24日晚間，有民眾通報一隻「大型掠食動物」逃逸到公園，警方獲報後，小心翼翼趕赴現場查看，但在車燈探照下，卻不禁笑了出來。

根據《鏡報》報導，薩賽克斯郡霍舍姆市警方接獲民眾報案，指有「掠食動物」跑到公園；警方立即全副武裝駕車前往查看。當警方到達民眾通報的公園後，擔心驚擾動物造成危險，因此小心翼翼地靠近，當車燈照到公園座椅時，發現真的有一隻黑豹攀附在公園的長椅上，但仔細一瞧竟只是隻布偶。

民眾通報有「大型掠食動物」逃逸到公園，警方前往查看後笑了出來。（圖／Twitter）

警方在推特上上傳了「黑豹」的照片，並寫下，「通報有掠食動物是真的，但那大概是個絨毛玩偶，只是逼真到報案人或許真的沒發現是假的。」大批網友在看到照片後，也紛紛爆笑留言，「這個報案者也太天才了吧！」、「我的天啊，看起來真的很逼真！」、「晚上真的很難辨認，很高興那只是一個玩偶」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)