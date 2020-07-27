迪麗熱巴生圖狀態超好。(圖／翻攝自微博)

新生代女神迪麗熱巴不僅擁有高顏值外貌，加上精湛演技，讓她人氣居高不下，近日她替代言品牌直播，沒有過度美顏的生圖，讓網友都驚呼「這狀態我沒看錯吧？」

迪麗熱巴近日現身直播替代言品牌宣傳，而通常直播不會修圖，也沒有過多美顏和濾鏡，所以常常在這種情況下，真實顏值就容易曝光，不過迪麗熱巴卻挺過死亡鏡頭，生圖看起來狀態超好，皮膚吹彈可破宛如少女，精緻小臉相當白嫩，讓網友驚艷不已。

「這生圖下的狀態我没看錯吧？」、「生圖都這麼美那是真美」、「真實狀態更美啊」、「熱巴又美又可愛」。

(中時新聞網)