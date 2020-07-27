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台中購物節大獎有千萬豪宅、百萬現金，加上三倍券效果加乘發威，累積消費登錄金額破19億元，社會局在台中購物節官網成立「Good專區」，5家優先採購身心障礙福利機構團體加入，鼓勵民眾以實際行動支持身心障礙者製作的產品，肯定更多身障者，支持優採做善事，把握台中購物節倒數一個多月快來消費。

由財團法人台中市私立信望愛智能發展中心辦理的公益親子餐廳「沙發后花園」，推出台中購物節限定好康，除用餐9折，民眾只要預約焢窯體驗或套裝行程，就可升級飲料，發票登錄台中購物節APP後還可金額3倍計，若使用振興3倍券再加碼贈送小地瓜餐坊500元抵用券，眾多好康歡迎民眾來玩

、來體驗，更有機會中大獎！

社會局長彭懷真指出，「沙發后花園」由市府委託信望愛智能發展中心，運用公益彩券盈餘分配基金，辦理身心障礙者社區日間作業設施，為心障青年設計餐飲作業活動，園區內有廣闊草皮、溜滑梯、沙坑、鞦韆、戲水池，其中控窯區是園區最大特色，有眾多親子體驗活動，及植物染、造型手工皂、彩繪陶藝品、多肉植物盆栽等DIY活動。

來自大安區的新學員阿家表示，他除在小地瓜餐坊學習工作技能與服務技巧，常有機會表演他的專長吉他彈唱，是同學、老師和客人的開心果。

「沙發后花園」還有17名智青和阿家一樣努力學習，園內除提供餐點，也販賣學員製作的手工品，歡迎民眾來「沙發后花園」玩樂，消費時給智青展現所學機會，鼓勵他們勇敢自立，做公益還有機會抽大獎。

市府社會局在台中購物節官網成立「Good專區」，5家優先採購身心障礙福利機構團體加入，包括愛無礙的布包皮雕、自閉症協會的手工皂、智障者家長協會的木製品、身心障礙者關懷協會的秋節禮盒、信望愛后里小作所的簡餐焢窯，鼓勵民眾以實際行動支持身心障礙者製作的產品，肯定更多身障者，支持優採做善事，把握台中購物節倒數一個多月快來消費。

(中時 )