行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純負責的二三設計公司，2018年12月以1049萬元標到台灣科學教育館「上癮的科學」展覽的設計及布置工作，但至今仍未完成，引發質疑。科教館館長陳雪玉表示，「是我們基於專業考量主動要求延期，沒有政治考量」。

台北市議員羅智強今天質疑，蘇巧純在2019年1月得到科教館的展覽標案，但直到19個月後的今天，都還沒有開展，而科教館卻說「因為一樓大廳要整修」、「議題論述有轉向」，所以要延後開展22個月，這大家看下去嗎？

陳雪玉澄清，科教館在2018年11月就預告「上癮的科學」展覽的設計及布置工作將進行招標，最後有兩家公司投標，當年12月完成招標，由二三設計公司以1049萬6430元得標。依規定，二三設計公司去年1月至10月要完成工作，以讓這個展覽去年11月可以開展。

陳雪玉表示，當初招標時，科教館並不知道二三設計公司的負責人是蘇巧純，而且當時行政院長是賴清德、不是蘇貞昌，因此這個招標案完全不涉及政治。

後來科教館執行「台北科學藝術園區－屋頂室內外空間重整暨一樓大廳及半戶外空間更新計畫」，決定將一樓大廳的地板全部改為花崗岩石材，因此必須休館。經教育部同意，科教館在2月17日至7月14日休館。

陳雪玉表示，因為科教館要休館，所以主動告知二三設計公司，「上癮的科學」展覽要延後舉行，而且經過考量後，認為此展覽不應只是反毒特展，而是要更具科學性，因此建議重新調整展覽的設計及布置。

陳雪玉表示，科教館將在今年10月31日至11月15日要舉行「第一屆台灣科學節」，決定將原先的「上癮的科學」展覽納入，這個展覽從11月上旬會開展，展到明年5月。整過過程都是科教館主動要求二三設計公司配合，是專業考量，不涉及政治。

(中時 )