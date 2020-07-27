行政院長蘇貞昌日前宣布已核定高雄市4000億的建設、投資案，新北市長侯友宜苦笑說「好羨慕」，蘇揆今（27日）回應，他一上任後，就補助新北市環狀線、中角衝浪基地，應一起合作、互相體諒，侯受訪表示，羨慕不代表忌妒，希望中央財政收支劃分法快速通過，補足每年短絀的145億，將會鞠躬、再拜託爭取預算。

侯友宜今出席新莊區公共托老中心開幕活動，受訪時表示，在6都的平均預算、人均預算中，新北市都是最少的，差台北市2萬、桃園1萬元，希望中央財政收支劃分法能快速通過，講了10幾年，每個人都想做，結果都沒有，希望財政能平均、公平，補足每年欠新北市近200億元的經費，以打平新北市每年短絀的145億元，甚至還有餘力能做更多事。

侯友宜說，經常是鞠躬、拜託再拜託爭取預算，新北市為大台北的中心，推動的建設，都是以銜接台北、桃園、基隆、宜蘭，帶動大台北、帶動全國為方向，希望總統、行政院長一定要看到這一塊， 哪一個都市具有未來的潛在力，這才是我們的目標。

「我說了羨慕，並不代表我忌妒」。侯友宜說，新北市人口不斷快速成長，新北市正好處於公共建設期，財務壓力非常重，相信做事沒有分地方、中央，希望中央能多給新北市支持，非常願意為全國人口最大、有402多萬市民的城市付出奉獻，願意和台北、宜蘭、基隆、桃園並肩作戰。

(中時 )