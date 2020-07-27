港股主要指數27日漲跌不一，恒指開高走低，午盤收跌21.67點，跌幅0.09％，報24,683.66點。國際金價大漲並創新高帶動黃金概念股大漲，但新經濟股則是由升轉跌，連帶影響27日初登場的「港版納指」恒生科技指數同步下跌，截至中午，恒生科技指數報6,784.65點，下跌78.05點，單日跌幅1.14％。

(工商 )