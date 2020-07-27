一名疑似感染新冠肺炎的脫北者，於19日重新返回北韓，卻也導致北韓開城市遭到封城。而南韓軍方掌握消息後，掌握期身分為2017年脫北的金姓男子，更於今日（27日）發現他持有的背包。

根據北韓官媒《朝中社》報導指出，日前有一名疑似感染新冠肺炎的脫北者，非法越過軍事分界線抵達開城市，北韓領導人金正恩得之後，隨即將國家緊急防疫級別上調到最高級，並且下令封鎖開城市。南韓軍方也在北韓報導曝光後，表示的確有一名脫北者返回北韓，鎖定身分後為2017年脫北的24歲金姓男子。

根據《韓聯社》報導指出，南韓聯合參謀本部公報室長金俊樂（김준락）召開記者會表示，南韓軍方在江華島一帶，發現疑似為金某在返回北韓前所丟棄的背包。南韓軍方分析，金姓男子很有可能並未直接翻越鐵絲網，而是透過鐵網底下的排水溝返回北韓。

而根據媒體報導，金男脫北後又再度返回北韓，極有可能是因為他在2017年6月時，性侵同為脫北者的女性友人。他在得知自己可能入獄後，變賣南韓政府安置脫北者的公寓，並轉賣了另一位女性脫北者的車子，將持有的韓元兌換成美元，並於7月中旬到將江華島探勘返回北韓的路線。據悉，該處距離北韓僅1.3至2.5公里，是許多脫北者藉由游泳來到南韓的最佳路徑。

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(中時新聞網)