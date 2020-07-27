台中市1名陸姓男子（23歲），昨（26）日在酒後騎車行經三民路、益華街口，巡邏員警經過發現陸男，一湊近聞到明顯酒味，便示意陸男停靠路邊，沒想到陸男竟加緊油門逃逸，與警方發生5公里的追逐，員警一邊追，還在後方勸說「靠邊好好講，不然會出車禍」。陸男最後仍遭警方攔下，經酒測後果然超標，陸男訊後除了被依公共危險罪送辦外，還有近2萬元的違規罰金要繳交。

警方調查，昨日下午4時許，台中市第二分局在三民路、益華街口執行巡邏勤務時，發現陸男騎著黑色重型機車，但卻滿臉通紅，還有明顯酒味，員警立刻上前要陸男靠邊停車受檢，但陸男一看到員警，直接猛催油門逃逸，還不理會號誌，員警見狀鳴警笛上前追捕，並請求警力支援。

陸男延路狂飆，多次闖紅燈、逆向、超速，員警在後頭善意勸說，要男子「靠在旁邊好好講，否則會出車禍」，陸男一路逃了5公里，最後在北區育隆路才停車就範。

由於陸姓男子酒測超標，訊後依公共危險罪嫌送辦，至於他逃逸的過程闖了5個紅燈、逆向行駛、不服稽查取締，將依《道路交通管理處罰條例》開罰共1萬9千6百元。

陸男因酒測超標被依公共危險罪送辦。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)