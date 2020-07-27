「我兒子被隔壁的應召女叫床聲，吵得無法專心練書」台北市萬華區一名林姓男子，去年7月日衝到派出所報案，表示隔壁應召女夜夜傳發叫床聲，因為兒子的房間與應召女床位緊鄰，一到晚上就被吵得唸不下書，讓他氣憤又擔憂，昨晚看到萬華警方率隊前往住處大樓查緝，讓他泛著淚水：「你們終於來了。」

據「三立」報導，他住的大樓有房東租給同志開按摩店，之前常見陌生男子出入，後來房東把不少套房租給應召業，鄰居變成外籍賣淫女，每到夜晚隔壁就傳出一陣陣叫床聲，由於幾乎沒有中斷或休息的時間，正值青春期的兒子根本無心讀書，甚至晚上睡不著覺。

林男去年7月16日向警方報案，警方經一年來的跟監蒐證後，向檢方申請搜索票獲准，原本打算將賣淫女子一舉成擒，卻遇上應召站洗牌空窗期，導致整棟大樓一個小姐也沒有，警方只好暫時按兵不動，後來再度出擊仍落空，一度懷疑有人內神通外鬼。

昨天晚間9時許，專案小組再度持搜索票登門查緝，還拿鐵鎚強勢破門逮人，這才順利逮獲5名陸籍女子及4名嫖客等9人。林男聽到破門聲開門查看，看到警方即泛著淚光：「你們終於來了！我兒子已經聽了一年的淫聲浪語，現在可以解脫了！」

(中時新聞網)