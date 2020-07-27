美中兩國之間以牙還牙式的關閉領事館風波令投資人感到不安，進一步強化避險資產的吸引力，周一黃金價格再創歷史新高。不過市場氣氛好壞不一，科技股上漲為部分亞洲股市帶來提振。

以市值計為亞洲第三大企業、台灣的台積電公司股價大漲近10%，受此帶動，MSCI（日本以外）亞太指數勁揚1.3%。台積電的強漲亦觸發亞太區其他科技股走高。此前其競爭對手英特爾坦承7奈米製程晶片量產將再度延後，並暗示可能委外代工。

中國股市周一小漲，扭轉上周的暴跌走勢，亦有助於緩解市場的不安情緒。滬深300指數目前漲0.3%。

在美股即將進入超級財報周之際，標普500指數期貨目前小漲0.4%，連續長假後歸隊的日本股市展開補跌行情，目前日經指數下跌0.5%。

美中相互關閉對方的領事館，以及美國國務卿蓬佩奧公開呼籲華盛頓與其盟友合力向中國共產黨施壓，以促成中國體制變革，美中關係降至冰點，令投資人感到擔憂，上周全球股市表現慘淡。

惟避險情緒升高帶動黃金價格持續走揚，稍早前金價上漲1.0%，報每盎司1,920.9美元，改寫2011年9月創下的歷史高點，目前漲幅進一步擴大至1.6%，報1,927.5美元。

全球新冠肺炎確診數持續激增，似乎開始拖累許多國家的復甦步伐，對美國經濟前景的擔憂令美元承壓，稍早前美元指數期貨跌0.3%，創下近兩年新低，目前美元跌幅擴大至0.56%，報93.85。

(時報資訊)