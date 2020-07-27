市場憂慮於美中關係惡化，以及日圓的強硬影響出口導向製造商，周一日經225指數一路低走，晨收跌122點或-0.54%，為22629點，午休後跌67點。

東證一部指數跌7.9點或-0.5%，為1565點。東京交易所33個分類指數除了5個，其餘皆下跌，貨運、鋼鐵和航空類股為跌深最多的分類。

日本周日新報825名病例，雖連日處於高位，然仍未達大爆發程度。市場憂慮於美中相互關閉對方領事館的衝突，以及雙方相關人士的強硬態度。

在美中衝突中突顯出日圓的避險優勢，周一來到105.68日圓兌一美元。強勢日圓亦拖累出口導向公司股價，三菱汽車跌2.88%，暫報270日圓，東芝跌2.45%，暫報3390日圓，發那科跌1.2%，暫報20580日圓。

美中衝突升高，添加國防相關個股表現。石川製作所大漲7.2%，細谷火工(Hosoya Pyro-Engineering)上漲7.1%。

英特爾傳出將延後7奈米晶片生產，半導體股受影響下挫，Screen控股下跌3.2%，阿爾卑斯電器跌3%，精密工具製造商Disco下跌2.8%。

(時報資訊)