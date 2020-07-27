高雄九太科技籃球隊自24至29日一連6天於高雄青少年運動園區籃球場舉辦「2020高雄九太科技籃球隊暑期籃球營」，開幕式由劉嘉發總教練率領于煥亞、蘇奕晉以及來自高雄的余純安、柯旻豪、吳怡斌等球星等全體球員到場參與。高雄市政府運動發展局周明鎮代理局長出席勉勵學員好好把握與SBL明星球員學習的難得機會。

高雄與九太今年搭起緣分橋樑，成為本市第1支冠名的城市籃球隊，除以「高雄九太」之名參戰SBL，運動發展局更與高雄九太一起推動高雄籃球運動發展。今年首次於高雄青少年運動園區籃球場舉辦2020高雄九太科技籃球隊暑期籃球營，開幕式由運動發展局周明鎮代理局長、九太社會福利基金會李芳崙董事長、中華天使兒童村協會沈桂美理事長、高雄九太科技籃球隊劉嘉發總教練等貴賓出席。

周明鎮表示，感謝高雄九太對於高雄市籃球教育推廣之用心，同時勉勵現場學員要好好把握與SBL球星學習的機會，並呼籲暑假期間應多從事正當休閒運動，讓今年暑假充實有活力。九太社會福利基金會李芳崙董事長表示，高雄九太非常重視高雄籃球的推展，也感謝運動發展局的支持。

高雄九太全體球員跟籃球營學員合影留念。(高雄市政府運動發展局提供)

為擴大籃球運動推廣對象，啟發學員對於籃球運動之興趣並使籃球運動向下扎根，此次暑期籃球營招生對象除了高中、國中、小學外，更規劃1個梯次的幼兒班，並鼓勵家長陪同幼兒共同參與，以促進親子互動，培養親子關係。本屆籃球營總計132位學員報名參加，其中以小學生報名情況最為熱烈，幼兒班更於開放報名後迅速額滿。

籃球營師資陣容堅強，由現役SBL球星親自擔任種子教練，除高雄培育出的優秀球員吳怡斌、余純安、柯旻豪，還有于煥亞、蘇奕晉、陳懷安、張家榮等明星球員親自傳授籃球「秘技」；同時指導學員團隊合作默契及運動家精神，讓學員學習籃球團隊運動的真諦。相信學員們都能收獲滿滿，滿載而歸!

高雄九太球員同時擔任今年高雄籃球推廣代言人，後續將出席暑假籃球系列活動，如8月8日國稅盃全國分齡籃球錦標賽、8月22日高捷盃3x3籃球錦標賽、8月29日運動i台灣~109年高雄市社區籃球聯誼賽總決賽等賽事開幕典禮，歡迎民眾暑假期間到籃球場觀賽，讓我們一起「雄霸一夏引爆籃球魂」!

(中時 )