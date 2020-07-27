郁慕明臉書。（摘自郁慕明臉書）

近日美中雙方互相關閉領事館，導致2大經濟強國關係降低到1972年時任美國總統尼克森訪中以來的最低點。對此，新黨榮譽主席郁慕明痛批美國，自私自利、虛偽狡詐

為了報復駐休士頓領事館遭關閉，陸外交部24日宣布決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動。美國白宮則呼籲陸方「勿以牙還牙」，不要採取報復手段。

郁慕明在臉書發文表示，美國無預警關閉中國休士頓總領事館，中國也以關閉美國成都總領事館回應！如今中美在外交的對抗已是「有來有往」，雙方試探性的軍事行動也在「此起彼落」，至於經貿上的博奕則還「按兵不動」！

郁慕明直言，他想從美國這波行動及發言，給各位揭露美國自私自利、虛偽狡詐的真面目！首先就看美國務卿蓬佩奧氣急敗壞的「指控」，說美國和中國大陸交往五十年，竟然無法改變大陸社會主義體制的本質。哇！原來你美國跟人家交往，不是要真心誠意互利雙贏，而是要刨掉「友邦」的根啊！你在跟大陸建交時，人家本來就是社會主義，你從交往之初就這樣居心不良，人家大陸有要去改變你美國的體制嗎？

這也暴露出美國政客的優越感與恐懼感，並證明出你老美的體制已產生問題！如果你們真這麼厲害，怎可能影響不了大陸跟你走，甚至淪落到還要怕你美國會被大陸改變？更可惡又可笑的就是，你關中國總領事館就關得理所當然，中國關你的成都總領事館就不可以，說這是「針鋒相對的報復行為」。外交最講究的就是對等，咱們中國人更信守「來而不往非禮也」，這不是什麼報不報復，只是展現我們中國人對你老美的禮節！

(中時新聞網)