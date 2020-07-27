高嘉瑜分享冰品。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

連日高溫不斷，走到戶外汗水直流，不少民眾選擇吃冰、喝飲料消暑，民進黨立委高嘉瑜也跟風，推薦古法手工製作的冰棒，手拿冰棒加上滿桌的冰品一字排開，架勢十足。不過，高嘉瑜超有特色的歌聲，也讓網友笑說「還好，手上那支不是麥克風」。

高嘉瑜在臉書PO出多張照片，表示氣溫跟台股都飆新高，當然要吃冰消消暑，推薦台南安平古法手工製作的冰棒，還有雪糕塊、冰沙雪酪、水果雪糕、冰淇淋夾心餅乾、冰淇淋蛋糕，其中冰棒還有10幾種口味。

照片中高嘉瑜手拿冰棒拍照，桌上擺滿冰品，甚至自毀形象PO出「閉眼」NG照，一系列的照片引發網友熱議。

網友笑說，「唱唱歌，一樣可以消暑喔」「被政治擔誤的食尚玩家」「想涼快很簡單，只要委員高歌一曲，馬上就能讓聽眾透心涼」「在就差高音還沒高而已了」「我怎麼覺得像在拿麥克風」，有人看完高嘉瑜的閉眼吃冰照，也好奇問「請問這個姿勢是怎麼回事？」

(中時新聞網)