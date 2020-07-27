高雄三民區27日深夜發生一起救護車與自小客車擦撞事故，當時張姓救護員駕駛救護車載著顏姓女病患欲前往新高醫院進行急救，在大順路行經九如路口時闖紅燈，與蘇姓計程車駕駛相撞。（高市警三民二分局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄三民區27日深夜發生一起救護車與自小客車擦撞事故，當時張姓救護員駕駛救護車載著顏姓女病患欲前往新高醫院進行急救，在大順路行經九如路口時闖紅燈，與蘇姓計程車駕駛相撞，幸虧雙方均無酒駕，只受輕傷並無大礙。

警方於27日深夜1時38分接獲報案，稱1輛救護車在九如、大順路口與計程車發生擦撞，警方立即趕往現場查看，發現救護車與計程車90度垂直擦撞，救護車右前車頭與計程車左側車身有明顯車損，幸虧雙方車輛均無翻覆情事，計程車上有載2名乘客均無受傷，但司機與救護車上1名救護人員腳有擦挫傷，雙方都已經自行就醫，並無大礙。

據了解，高齡74歲的顏姓女病患因為右髖骨折，救護車要將顏女從安養院轉至新高醫院急救，卻在九如、大順路口因為搶快闖紅燈垂直撞上計程車，幸好病患並沒有因為車禍造成更大傷勢，隨後由其他救護車順利轉診至新高醫院治療中，交通分隊到場測繪後，雙方酒測值均為0。

據悉，事故當下救護車有鳴警笛並開啟警示燈，但計程車駕駛聲稱他當時在路口內才發現有救護車鳴警報器闖紅燈，想要閃避時已經來不及閃避，才會發生此次事故，幸虧並無發生重大人員傷亡，後續相關的肇事責任將由警方釐清當中。

高雄,救護車,闖紅燈,計程車,三民區

(中時 )