前台南市警局長周幼偉被拔官風波期間，議會民進黨團曾揚言杯葛新局長。不過，黨團三長總召邱莉莉、幹事長李宗翰及書記長林志展，27日卻邀請新任警察局長詹永茂前來黨團辦公室「破冰會談」，針對治安及交通議題交換意見；黨團也期許詹永茂延續周幼偉的勤政精神，讓台南市維持治安表現6都第一，交通表現更上層樓。

黨團指出，新任市警局長詹永茂17日正式上任後，黨團三長提出3點期許，希望詹局長落實預防及打擊犯罪，讓市民安心；加強與交通局的資訊對接，用科技及大數據提升台南市交通品質；關照瞭解基層員警需求，凝聚基層向心力並提振基層士氣，例如針對打壓員警的檢舉魔人要有積極應處作為，確保市警局有更好的服務及表現，持續爭取市民肯定。

會中，邱莉莉還強調對周幼偉的支持力挺，肯定周局長任內台南治安表現6都第一，也說明當時舉行記者會要求中央收回成命時，即便明知地方民意機關無法干涉中央人事權，還是要讓中央知道地方對周幼偉的肯定，期許詹永茂能延續周任內在治安及待人處事上的積極表現。

(中時 )