台中市1名81歲賴姓老翁，日前到西屯路3段一家餐廳與老同學聚餐，席間同窗憶起校園往事，彷彿回到少年時光，但老翁和同學聊得盡興，卻忘記返家的路，台中市警察局第六分局永福派出所員警巡邏途中發現老翁後，擔心老翁發生意外

，員警駕駛巡邏車護送老翁回家。

永福派出所巡佐高贊智及警員黃俞婷日前巡邏時，在西屯路3段上發現1名賴姓老翁牽著1輛機車，徘徊在加油站旁不知所措。

員警上前關懷，才知道老翁與昔日同窗好友，在西屯路上的餐廳聚餐，結束要離開時，才發現忘記返家的路，獨自牽著摩托車走1段路，直到疲憊不堪，才停留在加油站前休息。

熱心的員警了解後，運用警用小電腦查詢到老翁的住址，並請老翁搭上巡邏車，另由員警高贊智騎著老翁的摩托車，安全將老翁送返廣福路的住家。

老翁兒子向警方表示，父親因要參加久違的同學會，心情雀躍不已，堅持騎摩托車赴約，不小心迷了路，幸好有員警幫忙護送才能平安返家，老翁兒子感謝警方效率，稱讚員警不愧為人民的保母。

(中時 )