晶圓代工龍頭台積電（2330）開盤氣勢如虹，外資圈全面升評、調升財務預期，帶動晶圓代工二線廠聯電（2303）續強，雙雄午盤前全部鎖上漲停，加權指數盤中最高達12,686點，正是刷新台股歷史新紀錄。

台積電受惠英特爾委外代工7奈米CPU的想像空間，摩根大通證券預期，當英特爾外包全部PC與伺服器CPU後，樂觀預期台積電2025年每股純益多出6元，總計達34元，研究機構驚喜無窮。

回顧台積電ADR於24日大漲，換算現股價格已來到437元，儘管ADR常態性相對台股台積電現貨溢價，然目前溢價幅度逾13％，外資看好現股收斂價差，果然台積電現貨27日開盤氣勢如虹，盤中鎖住漲停424.5元。

以外資圈最新動態來看，里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝先前喊出台積電500元，市場一度認為「會不會太過樂觀？」然在英特爾神助攻下，摩根大通、麥格理等全部加入「5」字頭俱樂部，外資一片升評，調研機構ALETHEIA則賦予550元天價，全部外資力挺台積電。

(工商 )