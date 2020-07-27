三芳（1307）通過Nike 「Higg Index」環保認證，另擴大市場連結，開拓台灣高級建材市場，挺進車用、機能服飾、醫療器材等領域，營運表現漸入佳境；伴隨大陸內需加溫，6月營收月增16.97％。

永裕（1323）主營民生必需品的包材容器，兩岸防疫、電商需求持續增溫，高端品訂單動能續強，6月營收月增4.22％，年成長3.82％，第二季獲利有機會創新高。受惠顏值經濟帶動化妝、保養消費商機，力保盈餘能量。

三芳因產品組合優化、成本下滑，首季毛利率23.05％，淨利年增2.58％，EPS0.26元。第二季歐美疫情轉趨嚴峻，進而影響訂單，惟剛好有閒置的設備可轉換去生產口罩的材料─熔噴布，單月最大產能50噸。

三芳客戶包括Nike、Adidas、NB、Puma，生剷基地包括印尼、大陸、越南及台灣；三月中旬中國廠產能已完成恢復，第二季後不會有移轉訂單導致費用上升的情況發生。

三芳高毛利的無車縫產品佔比24％，較去年同期20~21％有所成長；瞄準運動鞋大廠力推編織布鞋款，積極開發纖維薄膜等商品因應。

永裕上半年受惠高端品業績發酵及個人、家庭清潔抗菌防疫用品的包材增量，優化產品組合，有助提振毛利率表現。

浙江新廠第一期工程順利推進中，整體規劃因應市場需求，硬體、製程往增建增設方向配置修整，預計啟用投產時程延至2021年第二季。

(工商 )