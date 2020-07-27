蘋果（Apple）預計今年的新一代iPhone（或稱iPhone 12系列），預計將會全線支援5G，備受期待。但為了在部分對於手機價格相對敏感或是競爭激烈的市場中，保有市佔以及競爭力，據了解蘋果有意推出僅支援4G網路的新機。到底不支援5G的新iPhone會有多便宜，來看看最新爆料！

先前爆料蘋果iPhone 12系列可能不再採用2.5D玻璃（螢幕邊緣有些微曲度的設計），將改用2D平面玻璃的設計後，Apple Lab（@aaple_lab）與Omega LEAKS and RUMORS（@omegaleaks）帳號共同根據消息來源製作了iPhone 12系列4G版本（名稱他們推測是iPhone 12e）的概念圖，並曝光了相關資訊。

爆料內容指出，僅支援4G網路、不支援5G的iPhone 12系列新機，共有5.4吋以及6.1吋螢幕的款式，採用LCD螢幕、A14 Bionic處理器、4GB RAM，雙1200萬畫素相機。價格推測5.4吋螢幕版本從549美元起跳、6.1吋版本從649美元起跳。這兩款手機的價格都比2019年iPhone 11入門價（64GB）699美元更低。蘋果在iPhone 11系列這一代調降了新機最低入手價格到699美元，比2018年iPhoen XR的749美元便宜50美元，在市場上收到奇效。而這或許是蘋果特別推出4G版iPhone 12的目的！

不過4G版新iPhone有望調降價格，很可能是蘋果想盡辦法將盒裝成本瘦身的成果。據了解今年新iPhone盒附配件可能不包含有線EarPods耳機，以及充電器（但會有充電線），對於部分消費者來說，充電器或是合適的耳機還需額外購買，一來一往之下到底有沒有省到錢，可能還得精打細算一番！

(科技)