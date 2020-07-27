今年的「鯤味餐桌」將民眾喜愛的鯤喜灣風味餐桌餐轉為個人餐盒，但也提升精緻程度，並以在地食材為主，邀請南區夏都城旅的主廚掌廚。（洪榮志攝）

鯤鯓、喜樹、灣裡是台南市最南端的3個濱海社區，區內擁有知名的黃金海岸沙灘。因疫情延宕的2020樂活鯤喜灣，特別推出從安平到四鯤鯓的藍色海上公路首航小旅行，不僅可以一探安平商港水域的神祕風貌，遊程還結合鯤鯓、黃金海岸方舟等遊程，是適合放鬆身心的一日遊。此外，往年備受喜愛的鯤喜灣風味餐桌餐，今年則提升精緻度，並邀請高級觀光飯店主廚使用在地食材，轉推個人餐盒。

2020樂活鯤喜灣活動因疫情而延宕，最終決定在盛夏的8月8日展開，並以「鯤喜灣三地文化小旅行」、「共好市集」、「體驗鯤喜灣」等3大主軸規畫10項活動。市長黃偉哲還化身廚師親手熬煮海鮮粥，行銷今年度鯤喜灣的各項遊程及體驗活動，期許能為鯤喜灣帶來歡樂及人潮。

南區公所表示，今年的「鯤喜灣三地小旅行」有一項創舉，將在8月8、9日的「藍色公路小旅行」，推出安平至四鯤鯓的海上公路首航旅行，參加的民眾可以一探安平商港水域的神秘風貌，遊程還結合鯤鯓、黃金海岸方舟及夏都城旅，是適合放鬆身心的一日遊。

另外，8月15、16日在喜樹及灣裡的精彩遊程中，「喜樹巷弄小旅行」以文學繪本介紹入手，走入喜樹巷弄，寓教於樂，適合親子同遊，還有手作紀念品及在地美食品嘗；「灣裡聚落小旅行」深入聚落，瞭解灣裡歷史文化，還有馬場及坐船兩種體驗可選擇。

第二主軸是「體驗鯤喜灣」，分為「鯤味餐桌」及4種「手作體驗」，將於8月8、9日於四鯤鯓的龍崗國小舉行。其中，「鯤味餐桌」將民眾喜愛的鯤喜灣風味餐桌餐，轉為個人餐盒，但也提升精緻程度，以在地食材為主，特別邀請南區五星級夏都城旅的主廚掌廚。

至於「手作體驗」部分則有蚵殼花器製作、黃槿樹皮編織杯墊、彩花糕、鳳片糕及鯤鯓小提琴的體驗課程等，都是濱海的文化樣貌。

另一個主軸活動則是8月8、9日在黑橋牌香腸博物館舉辦的「共好市集」及活力舞台，市集結合台南地區在地小農、青農、農特產商家及南區有機農場，希望消費者支持小農生產的安心食材。逛市集的同時也有精彩的表演可以觀賞，在活力舞台上安排了學校、社區在活動期間演出，展現青春活力。

(中時 )