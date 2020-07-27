大谷翔平今年首次登板先發就投得荒腔走板，天使總教練麥登(Joe Maddon)不擔心，他指出大谷的身體已經痊癒。「從嚴重受傷歸來，相隔一段時間再上場，你必須克服心理因素去找回身手。我常看到其他人也是這樣，這並不稀奇。」

未解決1人就失掉5分，大谷也是首次登板沒有三振到任何人，甚至沒讓任何人揮空。他的絕招指叉球只出現兩次(以前配球比重約22%)，幾乎全用是快速球與滑球。大谷賽後透過翻譯說：「我沒能放開手臂全力投球，還在設法抓回比賽的感覺。我專心在把球丟出去而沒有專心解決打者，結果令人失望。」

大谷心理狀態還沒跟上右臂的回復速度，以總教練麥登的用語來說就是「心理沾黏」。大谷說他不擔心球速(力量還在)，指叉球變少只是因為沒有等到使用時機，此外指叉球本來也比較消耗手臂力量。運動家打者都站在那邊看他投，偶爾出棒打成界外，沒有長打就拿走他5分。預計休兵1場之後，大谷仍會回歸打擊，他解釋以前投不好的時候，只要轉回打擊就能調整心情。

(中時新聞網)