復康巴士接送身心障礙者就醫等服務外，也可讓身障者來趟輕旅行！縣府結合委外的復康巴士業者，首次嘗試用舉辦「北埔老街輕旅行」一日遊活動，讓久未外出遊玩的身障者，在家人陪同下暢遊北埔老街，品嘗在地美食。

縣長楊文科表示，復康巴士北埔輕旅行在26日舉辦，有20位身心障礙者及家屬共47人，一同至北埔老街暢遊，品味擂茶、鹹豬肉及柿餅等客家美食，參加者反應都很好

參加的家屬陳先生表示，他63歲妻子中風已15年，無法自主行動，使用縣府復康巴士到醫院做復健2年，過去妻子喜歡逛街和參加社區社團活動，假日他會推輪椅帶妻子去逛大賣場，難得到比較遠的地方。

陳先生並說，縣府用復康巴士舉辨北埔輕旅行，特別帶上2個女兒陪媽媽，一起在北埔老街品嘗菜包和客家黑糖發糕等美食，一天放鬆愉快的旅遊，可看到妻子臉上喜悅的表情，希望縣府未來能繼續舉辦類似活動。

社會處表示，復康巴士提供無障礙的接送服務，未來有機會將再繼續辦理復康巴士輕旅行活動，讓更多身障者走出戶外，傳遞溫情與關懷，增加社會參與，促進社會大眾了解身障者。

(中時 )